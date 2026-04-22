La réaction à chaud de Désiré Doué

Auteur d’un bon match et crédité d’un 7 par la rédaction de Foot Mercato, Désiré Doué s’est arrêté au micro de Ligue 1+ à l’issue de la rencontre. « On est content, on a fait un bon match dans l’ensemble, on a su se créer des occasions et marquer 3 buts. On va continuer comme ça le week-end prochain », a-t-il d’abord déclaré.

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Puis il a commenté son but, une superbe frappe en pleine lucarne. « Franchement je l’ai bien prise, je la sentais, ça fait but et ça fait plaisir », a-t-il glissé.