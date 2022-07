L'ancienne pépite Alen Halilovic revient en Croatie

Il n'a que 26 ans mais on a l'impression qu'il a déjà eu neuf vies comme un chat. Longtemps annoncé comme la future pépite du football croate, Alen Halilović (26 ans) n'aura pas eu la carrière escomptée. Formé au Dinamo Zagreb puis parti au FC Barcelone, celui qui compte 10 capes avec la sélection est passé récemment pas Heerenveen et Birmingham.

Après une pige d'un an à Reading pour un bilan assez maigre (14 matches, 1 but et 2 offrandes) où ses bons débuts ont été masqués par des pépins physiques, le natif de Dubrovnik a décidé de revenir au pays. Il vient de rejoindre le club de Rijeka pour la saison prochaine. «Alen Halilović est un nouveau joueur du HNK Rijeka. Halilović a subi un examen médical mercredi matin et a signé le contrat par la suite. La saison dernière, Halilović portait le maillot de Reading, et dans sa carrière, il a été membre de géants tels que Barcelone et Milan» peut-on lire dans un communiqué.