Atalanta : Gian Piero Gasperini ne cache pas que ses joueurs pensent au PSG

Le 12 août prochain, l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain s'affronteront en quart de finale de Ligue des Champions. Un match très important pour les deux équipes mais en attendant, le club italien doit bien finir la saison en Serie A. Et alors qu'ils étaient encore dans la course au titre il y a quelques jours, les hommes de Gian Piero Gasperini sont désormais troisièmes, à six points de la Juventus qui a un match en moins. Et après le nul des siens face à l'Hellas Vérone (1-1), le coach italien a expliqué que ses hommes pensaient déjà au match de C1.

«C'est vrai, nous pensons beaucoup au PSG. Nous nous sommes fixés des objectifs en championnat : battre des records et la deuxième place. Mais nous jouons ces matches pour nous préparer à en jouer avec une qualité et réactivité plus élevées que nous trouverons quand nous arriverons en Ligue des Champions», a expliqué l'entraîneur de la formation italienne comme le relaye La Gazzetta dello Sport. Mais il va tout de même falloir se reconcentrer sur le championnat, puisqu'il reste encore quatre matches à disputer.