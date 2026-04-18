Qualifs CdM 2027 : les Bleues concèdent le nul face aux Pays-Bas

Deuxièmes de son groupe de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, l’équipe de France féminine recevait les Pays-Bas dans le choc de cette poule B, à l’Abbé-Deschamps (Auxerre). Une rencontre dans laquelle les Bleues de Laurent Bonadéi ont frappé en première avec le 43e but de Marie-Antoinette Katoto en sélection, de la tête, juste avant la mi-temps (45e+1, 1-0). Un but inscrit après une longue période où les Françaises étaient incapables de briller sur le plan offensif face à la défense néerlandaise.

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Mais alors qu’elles pensaient avoir fait le plus dur et qu’elles dominaient les Néerlandaises d’Arjan Veurink, elles ont finalement été rejointes dans le dernier quart d’heure de jeu, sur une réalisation de Wieke Kaptein (76e, 1-1). Par la suite, les Bleues ont poussé de nouveau pour reprendre l’avantage, mais Grace Geyoro trouvait la barre transversale sur sa tentative (78e). Finalement, les deux formations se sont quittées sur un nul (1-1), laissant d’immenses regrets pour les Bleues, toujours deuxièmes derrière les Pays-Bas au classement.