Ballon d’Or : le nombre hallucinant de nommés présents pour PSG-Barça

Le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, ce mardi soir au Parc des Princes, aura également des airs de répétition générale avant la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue le 26 octobre à Londres. Comme le rapporte le quotidien espagnol AS, 17 nominations dans différentes catégories seront représentées autour de cette affiche européenne. Le PSG compte à lui seul dix joueurs parmi les 30 candidats au Ballon d’Or, un record pour un même club, tandis que le Barça sera, lui aussi, largement représenté par plusieurs prétendants.

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Parmi les joueurs concernés figurent, côté parisien, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha. De son côté, le Barça compte Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Rodri parmi les nommés au Ballon d’Or. À ces candidats s’ajoutent Matvey Safonov et Joan García, en lice pour le trophée Yachine, ainsi que Warren Zaïre-Emery et Pau Cubarsí pour le trophée Kopa. Des distinctions qui rappellent aussi deux absences remarquées de la liste principale : Raphinha et Désiré Doué auraient largement pu figurer parmi les 30 nommés au Ballon d’Or.