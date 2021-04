PSG : Mauricio Pochettino encense Idrissa Gueye

La suite après cette publicité

Auteur de performances remarquables notamment en Ligue des Champions, Idrissa Gueye serait-il en train de véritablement lancer son aventure avec le Paris Saint-Germain ? Le milieu de terrain sénégalais de 31 ans, débarqué dans la capitale parisienne en juillet 2019, a reçu les louanges de son entraîneur Mauricio Pochettino ce midi en conférence de presse.

«Je respecte Gana. C’est un joueur d’expérience, mature. Il a gagné ça au fur et à mesure en Angleterre. Il est toujours disponible et c’est un joueur agréable à entraîner, le plus important pour un technicien. Je crois que sa capacité à prendre les espaces. Il a un grand timing d’anticipation. Il couvre beaucoup de terrain grâce à sa débauche d’énergie et qui joue vers l’avant. Il réalise de nombreux sacrifices pour l’équipe.» Un joueur de sacrifice qui pourrait être un véritable plus pour le PSG sur cette fin de saison, s’il réitère ses performances récentes.