Le stage de l'Equipe de France au Qatar compromis

L'Equipe de France est à moins d'un an de la défense de son titre mondial au Qatar, après une année marquée par l'élimination en huitième de l'Euro et une victoire finale en Ligue des Nations. Pour se préparer aux conditions qataris ainsi que pour découvrir les infrastructures, une tournée au Qatar devait être organisée en mars, à l'image des stages en Amérique du Sud avant le mondial brésilien en 2014, ou les matchs amicaux à Saint-Pétersbourg en 2018.

La suite après cette publicité

Cependant cette tournée, dont l'idée est apparue à l'automne dernier, pourrait ne pas voir le jour selon Le Parisien. Les raisons sanitaires et financières sont évoquées, mais c'est également la difficulté à trouver des adversaires qui pose problème. En effet, l'Italie et le Portugal, qui étaient pressentis, disputeront les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. La décision quant au maintien de ce stage devrait tomber dans les prochains jours. Si annulation il y a, les Bleus disputeront tout de même des matchs amicaux en mars. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étant pressenties pour être les deux adversaires.