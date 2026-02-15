Ligue 1 : incidents inquiétants entre supporters après Le Havre-Toulouse

Fin de journée chaotique au Stade Océane. En effet, la tension est subitement montée d’un cran ce dimanche au coup de sifflet final de la rencontre entre Le Havre et Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (2-1). Avec des retournements de situations de part et d’autres jusqu’au bout de l’après-midi, Le Havre a finalement empoché les trois points à domicile. Dans une ambiance électrique, alors que les joueurs regagnaient les vestiaires, des provocations ont éclaté en tribunes, avant que plusieurs supporters des deux camps ne pénètrent sur la pelouse havraise.

Les stadiers sont intervenus rapidement pour contenir l’envahissement. Or, un d’entre eux a été griffé au visage dans les échauffourées, en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. 120 supporters toulousains étaient notamment présents dans le parcage visiteur et la tension a donc été très engagée. Malgré un premier retour au calme, certains fans ont tenté de forcer à nouveau l’accès au terrain et l’un d’eux est parvenu à franchir les barrières avant d’être immédiatement maîtrisé par les agents de sécurité. Côté terrain, les Normands grimpent à 13e place du classement et leurs adversaires du jour stagnent, étant désormais 10e.