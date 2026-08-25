La nouvelle attaque de Chelsea fait déjà trembler l’Angleterre

1 but et 1 passe décisive pour Cole Palmer, 1 but et 1 passe décisive pour João Pedro, et 1 but pour la recrue Morgan Rogers. Pour la première de Xabi Alonso sur le banc de Chelsea, on retiendra donc la prestation réussie de son trident offensif. Avec Cole Palmer en tête d’affiche, désigné homme du match après la victoire 3-2 sur la pelouse de Fulham, et clairement très affûté en ce début de saison.

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« La saison dernière a été difficile, avec les blessures et tout le reste, mais j’ai travaillé très dur pendant l’été et depuis mon retour. Évidemment, il a fallu que je travaille sans relâche, jour après jour, pour essayer de prévenir ces blessures », a-t-il d’abord reconnu au micro de Skysports. « D’ordinaire, je ne suis pas quelqu’un d’émotif ; ceux qui me connaissent savent que je ne me laisse pas facilement perturber par les choses de la vie. Mais cet été, je me suis reposé, j’ai rechargé les batteries et, oui, je suis prêt et j’ai faim de victoires. » La Premier League est donc prévenue, Cole Palmer, non retenu par Thomas Tuchel lors de la Coupe du Monde 2026, est déterminé comme jamais.

Un trio parmi les meilleures attaques du championnat ?

Et il est désormais accompagné de son meilleur ami, Morgan Rogers, recruté pour 138 M€ à Aston Villa. Ensemble, ils n’ont cessé de permuter et de chercher João Pedro, lui aussi snobé pour le Mondial et revanchard. La performance des 3 hommes a clairement plu aux consultants stars de Skysports, à commencer par Jamie Carragher. « Je crois qu’avant le match, on disait déjà que ce trio d’attaque était sensationnel sur le papier, et cela s’est confirmé sur le terrain. Joao Pedro a été fantastique. C’était le premier match de Morgan Rogers, et quand on pense à lui, à Palmer et à Joao Pedro… c’est du niveau de ce qui se fait de mieux en Premier League », a-t-il lancé, vite rejoint par son compère Gary Neville.

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« Cole Palmer a été sensationnel. Lui et Morgan Rogers ont été électriques aux côtés de Joao Pedro ; ce trio d’attaque a été brillant. C’est l’une des meilleures choses que j’ai vues ce week-end », a-t-il jugé. Alors, tout n’est pas parfait côté Chelsea, avec notamment un gardien, Robert Sanchez, encore fébrile et coupable sur le premier but de Fulham et une défense trop friable malgré la bonne prestation du Français Maxence Lacroix, titulaire dans l’axe. Avec quelques réglages défensifs, les Blues pourraient bien enfin redevenir une vraie menace pour la concurrence.