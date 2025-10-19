Les confessions bouleversantes d’Eduardo Camavinga sur ses blessures

C’est le nombre de jours de compétition manqués par Eduardo Camavinga la saison dernière à cause des blessures. Elles étaient au nombre de quatre, mais l’international tricolore espère maintenant leur avoir tourné le dos. «Si je suis en paix avec mon corps désormais ? Franchement, je suis en paix, mais je ne vais pas me porter l’oeil aujourd’hui », a-t-il confié sur Téléfoot.

La suite après cette publicité

«Les quatre blessures ? Pour être honnête avec vous, tu ne le vis jamais bien, ajoute le Madrilène. Je pense que la plus dure, ça a été la dernière qui a duré six semaines, elle était tellement dure que je ne l’ai pas dit à mes parents directement parce que j’espérais une bonne petite nouvelle. Puis, surtout, j’avais tout fait comme un fou, je m’étais entrainé deux fois par jour… Et après, le fait d’être cassé pour une blessure qui aurait pu être évitée à la cheville où je ne m’étais jamais blessé, c’est quelque chose qui m’a fait mal. »