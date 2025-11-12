Orelsan réagit au clash avec Mbappé

Orelsan vs Kylian Mbappé. Voilà un clash que personne n’avait vu venir. Tout a commencé la semaine dernière à l’occasion de la sortie du nouvel album du chanteur. Dans la chanson «La petite voix», il a fait référence à la famille Mbappé qui dirige le SM Caen dont il est fan. «Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé». Ce qui n’a pas été du goût du champion du monde 2018, qui a répondu sur X : «t’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant, Orelsan. Ps : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie». Une réponse d’Orelsan était attendue.

Sur France TV, il a tout d’abord répondu lundi : « je n’en parle pas pour l’instant, je préfère réfléchir que réagir à chaud. Je préfère garder mes réponses quand elles seront maîtrisées, dans un bon cadre ». Ce mercredi, il a de nouveau été questionné sur le sujet sur le plateau de Fun Radio. « Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et je n’ai pas envie d’en parler. C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film (ndlr Yoroï). C’est ça qu’il faut que je fasse. Cet album, c’est aussi pour parler du monde actuel et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout ce rage-bait». Ce qui est sûr, c’est que son clash avec KM10 lui a fait une sacrée publicité pour son nouvel album.