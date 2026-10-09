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Ligue 1

OM : Bruno Genesio met en garde ses joueurs avant Troyes !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Troyes Marseille

Après trois semaines de trêve internationale, l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Troyes ce dimanche (20h45). Et après un début de saison particulièrement compliqué, marqué notamment par des confrontations face à plusieurs grosses écuries du championnat, les Phocéens vont désormais affronter des adversaires théoriquement plus abordables. De quoi espérer enfin lancer une série positive et remonter au classement. Mais attention à ne pas s’enflammer. Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a tenu à calmer les attentes autour de son équipe, rappelant que les prochaines rencontres ne seraient pas forcément plus simples. «On entend que les cinq premiers matchs, c’étaient des équipes de haut de tableau. Ce n’est pas pour autant que les équipes qu’on va affronter sont des faire-valoir. C’est un championnat très exigeant. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’on gagne nos trois prochains matchs facilement. Si on gagne dimanche, c’est parce qu’on aura été très performants», a prévenu le technicien marseillais.

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Et Genesio attend surtout de ses joueurs qu’ils parviennent à reproduire les bonnes choses entrevues lors des dernières rencontres par séquence. Car si l’OM a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, le manque de régularité reste l’un des principaux problèmes depuis le début de saison. «C’est le message que j’ai fait passer aux joueurs. Il faudra être capables de reproduire ce qu’on a fait contre Paris avec plus de continuité. Mais on a un cycle de matchs très importants jusqu’à la prochaine trêve», a-t-il poursuivi. Avec cinq rencontres à disputer en quinze jours, Marseille n’aura donc pas vraiment le temps de souffler. Et malgré un calendrier qui semble plus favorable sur le papier, Genesio refuse de considérer ces prochaines échéances comme des victoires acquises d’avance.

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