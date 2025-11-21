AS Monaco : Paul Pogba est dans le groupe

L’été dernier, Paul Pogba (32 ans) a signé à l’AS Monaco. Mais le Français a dû se retaper physiquement et régler quelques petits pépins avant d’être apte. C’est désormais le cas. Après un dernier entraînement ce vendredi, Sébastien Pocognoli a convoqué le milieu de terrain dans le groupe monégasque pour le déplacement à Rennes demain à 19 heures.

Cinq mois après sa signature, la Pioche est donc du voyage. Il reste à savoir si le champion du monde 2018 disputera ses premières minutes en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs, lui dont le dernier match remonte à un peu plus de deux ans sous le maillot de la Juventus.