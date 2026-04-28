PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Marquinhos a vécu un match éprouvant, avec un Luis Diaz qui l’a tourmenté à de nombreuses reprises. Mais le capitaine du PSG a, comme les spectateurs, vécu un match d’anrthologie, comme il l’a dit au micro de Canal+.

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« Tous les amoureux du foot ont dû kiffer de regarder ! Nous sur le terrain c’était un vrai plaisir, ce sont des matches dont on rêve toute l’année. Ils ont ouvert le score, on est revenus, ils sont revenus. Ils n’ont rien lâché, toujours pressé, sont toujours allés de l’avant, c’était un beau match de football. On a ce petit avantage. Il faut aller là-bas avec la bonne mentalité, aller gagner là-bas », a-t-il déclaré. Il a aussi donné une petite information sur Hakimi. « Je ne sais pas, on va voir, sur le terrain il a dit que c’etait des crampes, je ne sais pas si c’est les ischios ou le mollet, on va voir les prochains jours.»