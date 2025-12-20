CAN 2025 : Habib Beye s’insurge contre la FIFA

Habib Beye n’a pas hésité à s’en prendre à la FIFA. Dans un long entretien accordé à RFI, l’entraîneur du Stade Rennais a évoqué la situation actuelle de son club et l’état général de la Ligue 1, mais c’est surtout la Coupe d’Afrique des nations 2025 qui a retenu son attention. Alors que la compétition démarre ce dimanche au Maroc, Beye a dénoncé la gestion des dates de mise à disposition des joueurs par les clubs : les joueurs étaient censés rejoindre leur sélection après le week-end du 7 décembre, mais n’ont été libérés qu’après le 15 décembre, ne laissant aux équipes engagées qu’une semaine complète de préparation.

« Ce problème est récurrent et c’est dommageable pour l’image de la CAN et pour l’équité sportive. La CAN subit souvent les aléas du calendrier international. Elle a été déplacée pour laisser la priorité à la Coupe du monde des clubs, ce qui l’a reléguée au second plan. Aux yeux de Gianni Infantino, c’était plus important d’avoir la Coupe du monde des clubs que la CAN à cette période-là de l’année. Libérer les joueurs à six jours du coup d’envoi, c’est insuffisant pour préparer un grand tournoi : cela complique le travail des sélectionneurs, perturbe l’organisation et, de fait, dévalorise la compétition. Les clubs européens doivent comprendre que la CAN n’est pas une compétition secondaire », a déploré le finaliste de la compétition en 2002 avec les Lions de la Téranga. Il a aussi évoqué la nécessité d’une meilleure représentation des entraîneurs africains en Europe pour soutenir le football du continent et limiter ce qu’il considère comme l’« ingérence » de la Fifa. « Je crois que je suis le seul aujourd’hui dans les cinq grands championnats, en tout cas en première division », a-t-il constaté, avant de souligner l’exemple de son compatriote Omar Daf, en Ligue 2 à Amiens. Selon lui, renforcer cette présence permettrait d’apporter un vrai soutien aux sélections africaines et de valoriser pleinement la CAN sur la scène internationale.