OM : gros coup dur pour Himad Abdelli

Himad Abdelli a quitté le stade Louis-II dimanche soir avec une attelle à la cheville droite, signe d’un pépin physique survenu lors de la défaite de l’OM face à Monaco (2-1) dans la course au podium. Entré en jeu à la 89e minute pour remplacer Pierre-Emile Højbjerg, le milieu olympien a touché dix ballons et réussi toutes ses passes en quelques instants sur le terrain, mais a dû quitter le terrain visiblement touché.

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Selon La Provence, Abdelli boitait en regagnant le bus de l’équipe, et des examens sont attendus pour déterminer la gravité de la blessure. Malgré ce court passage sur la pelouse, cet incident inquiète pour la fin de la saison. Le joueur, qui espérait participer à cette rencontre cruciale pour maintenir les chances de l’OM dans la lutte à la Ligue des Champions, pourrait être privé des prochaines échéances si la cheville nécessite un repos prolongé. L’état physique d’Abdelli sera donc à suivre de près dans les prochains jours.