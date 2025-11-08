Menu Rechercher
L1 : Le Havre arrache le nul face à Nantes

Par Josué Cassé
Matthis Abline en Ligue 1 avec le FC Nantes @Maxppp
Le Havre 1-1 Nantes

Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Le Havre accueillait Nantes. 12e au coup d’envoi, le club normand restait sur trois matches sans défaite dans l’élite et espérait poursuivre sa bonne dynamique face aux Canaris. Organisés en 4-3-3 avec Soumaré et Mambimbi à la pointe de l’attaque, les hommes de Didier Digard allaient pourtant se faire surprendre dès l’entame du match sur une tête imparable de Mathis Abline (0-1, 4e). Surpris d’entrée de jeu, les Ciel et Marine tombaient ensuite sur un Patrik Carlgren inspiré.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Le Havre Le Havre 14 12 -4 3 5 4 13 17
14 Logo Nantes Nantes 10 12 -7 2 4 6 11 18

Mené à la pause, le HAC poussait pour revenir dans cette rencontre et frôlait une nouvelle fois l’égalisation. Trouvé sur le côté droit de la surface de réparation, Soumaré déclenchait une puissante frappe mais sa tentative terminait sur le poteau nantais (51e). Dans la dernière demi-heure, Digard lançait Doucouré et Khadra mais le tableau d’affichage n’évoluait guère. Il fallait finalement attendre les ultimes instants pour voir Gautier Lloris surgir et égaliser pour les Normands (1-1, 90+5e). Score final : 1-1. Au classement, le HAC reste 12e et compte quatre longueurs d’avance sur son adversaire du soir, 14e.

