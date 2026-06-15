CdM 2026, EdF : Ciryl Gane présent pour France-Sénégal

Fraîchement sacré champion intérimaire des poids lourds de l’UFC après sa victoire par TKO face au Brésilien Alex Pereira dimanche lors de l’UFC 250 organisé à la Maison Blanche, Ciryl Gane va prolonger son séjour aux États-Unis. Selon les informations de RMC Sport, le Français assistera mardi au match entre la France et le Sénégal dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

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Grand amateur de football, le combattant tricolore a obtenu des places pour la rencontre grâce à l’UFC. celui qu’on surnomme Bon Gamin sera ainsi présent en tribunes pour encourager les Bleus à l’occasion de leur entrée en lice dans la compétition, quelques jours après avoir ajouté une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès.