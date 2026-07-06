Ligue 1
Auxerre : Marvin Senaya opéré après sa grave blessure avec le Ghana
@Maxppp
Mauvaise nouvelle pour l’AJ Auxerre. Éliminé par la Colombie (0-1), Marvin Senaya s’était sérieusement blessé à une cuisse et le défenseur international ghanéen est passé par la case opération.
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Résultat ? L’ancien joueur de Strasbourg va manquer plusieurs mois de compétition. Un gros coup dur pour l’AJA, qui doit déjà commencer sa saison sans Bryan Okoh, victime d’une rupture du ligament antérieur d’un genou.
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