PSG : Mauricio Pochettino va donner du temps de jeu aux jeunes

Alors que Paris file tout droit vers son 10e titre de Champion de France et n'a plus rien d'autre à jouer, Mauricio Pochettino devrait enfin donner sa chance aux jeunes lors du déplacement à Angers, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Parmi eux, Xavi Simons et Edouard michut seraient susceptibles de débuter.

«Les choses n'ont pas été comme on le voulait en Ligue des champions. On est déçus (...) Plusieurs joueurs sont absents demain, mais c'est l'opportunité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup d'habitude d'être concernés par le match. Certains jeunes peuvent aussi être dans le groupe. Simons et Michut s'entraînent avec nous et ont gagné en expérience cette saison. Ils peuvent avoir un rôle par le futur», a expliqué le coach parisien.

