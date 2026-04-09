Volkswagen chambre le nouveau logo de l’OM

Hier, en début de soirée, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau logo. Une nouvelle apparence beaucoup plus simpliste, voire minimaliste, qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters phocéens. Mais aussi la marque Volkswagen.

La suite après cette publicité

La marque automobile allemande a fait un post sur son compte Instagram : «amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains», suivi d’une photo avec une légende encore plus parlante. «À jamais les premiers sur ce logo». À peine présenté, le nouveau logo de l’OM fait déjà beaucoup parler.