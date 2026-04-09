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Ligue 1

Volkswagen chambre le nouveau logo de l’OM

Par Matthieu Margueritte
3 min.
Le nouveau logo de l'OM @Maxppp

Hier, en début de soirée, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau logo. Une nouvelle apparence beaucoup plus simpliste, voire minimaliste, qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters phocéens. Mais aussi la marque Volkswagen.

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La marque automobile allemande a fait un post sur son compte Instagram : «amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains», suivi d’une photo avec une légende encore plus parlante. «À jamais les premiers sur ce logo». À peine présenté, le nouveau logo de l’OM fait déjà beaucoup parler.

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