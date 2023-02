Arsène Wenger s’enflamme pour Arsenal et le titre en Premier League

La suite après cette publicité

Arsène Wenger a un bon pressentiment. Battu par Manchester City (1-3) à l’Emirates Stadium mercredi dernier, dans le choc qu’il ne fallait pas vraiment perdre, Arsenal a cédé son fauteuil de leader aux Cityzens. Mais contre toute attente, samedi, les Gunners sont repassés devant après leur incroyable succès à Aston Villa (4-2), combiné au nul de Man City à Nottingham Forest (1-1). « C’était un bon sentiment de voir ce que c’est maintenant et la foule heureuse, l’équipe se porte bien, a commenté Wenger au micro de beIN SPORTS. J’aime ce que j’ai vu et j’ai aimé ce que j’ai ressenti dans le vestiaire, l’esprit d’équipe est génial, l’humilité, la faim des jeunes joueurs est incroyable. » Et l’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal de poursuivre.

« Ils ont faim. Ils sont assez bons, il y a toujours une période où vous n’avez pas gagné, où vous devez faire avec. C’est maintenant une opportunité que vous pouvez manquer. Les menaces habituelles de la Premier League sont toutes hors course. La seule menace est City et même City n’est pas aussi dominant que l’année dernière ou deux ans auparavant. Depuis le début de la saison, City est plus vulnérable défensivement qu’il ne l’était les années précédentes. J’ai le sentiment que vous le gagnez quand vous le pouvez et que vous ne vous souciez pas de tout le reste, vous laissez les autres parler et vous prenez le titre. » Et Arsène Wenger de prévenir sur les conditions l’an prochain. « Elles ne seront pas aussi favorables qu’aujourd’hui, alors ne laissons pas passer cette occasion. Arsenal a 51 points, ce qui est remarquable après 22 matchs. »

À lire

La billetterie pour l’entraînement du PSG explose