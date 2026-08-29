Premier League : Liverpool se contente encore du match nul face à Nottingham Forest

Nouveau coup d’arrêt pour Liverpool. Après avoir accroché le match nul face à Newcastle à la 90+9e le week-end passé (2-2), les Reds ont encore dû se contenter d’un point face à Nottingham Forest ce samedi, après avoir été menés par deux fois (2-2). C’est Dan Ndoye, sur un décalage de Gibbs-White consécutif à un très long dégagement de Sels jusqu’à la surface adverse, qui ouvrait le score pour les visiteurs. L’ancien Niçois ajustait Alisson d’un plat du pied clinique face à une défense à la ramasse (24e, 0-1). Florian Wirtz, meilleur joueur de son équipe aujourd’hui, voyait son but refusé pour un hors-jeu quelques minutes plus tard (32e).

La suite après cette publicité

La réaction de Liverpool allait venir des pieds d’Alexander Isak, pourtant invisible jusqu’ici. Cody Gakpo éliminait deux défenseurs adverses sur sa prise de balle, et délivrait un centre au cordeau pour le Suédois seul face au but vide (1-1, 60e). À peine six minutes plus tard, Nottingham Forest reprenait les devants sur un penalty généreux accordé aux visiteurs. Irréprochable jusqu’ici, Jérémy Jacquet prenait du temps à se replacer sur une touche adverse. Neco Williams se présentait face à Alisson et était déséquilibré par le portier brésilien, impuissant sur le penalty de Gibbs-White (70e, 1-2). Ronald Araújo remplaçait Jacquet, Ngumoha faisait des différences, mais c’est la recrue Víctor Muñoz qui allait égaliser d’un sublime enchaînement : un contrôle en roulette suivi d’une frappe surpuissante sous la barre de Sels (82e, 2-2). Nouvelle contre-performance des hommes d’Andoni Iraola, qui devraient voir Bradley Barcola renforcer leurs rangs dans les prochains jours. À leur plus grand bien.