La vraie raison du déplacement de Kylian Mbappé à Paris dévoilée

Le déplacement de Kylian Mbappé à Paris, le 30 septembre dernier, avait suscité de nombreuses interrogations en Espagne. Alors qu’il était blessé, l’attaquant du Real Madrid avait été aperçu dans la capitale française, notamment lors d’une soirée en compagnie de sa compagne Ester Expósito. Une escapade qui avait provoqué de nombreuses critiques dans la presse espagnole, certains s’interrogeant sur les raisons de sa présence à Paris en pleine période de convalescence. Mais selon les informations de L’Équipe, ce voyage avait avant tout une raison judiciaire. Le capitaine de l’équipe de France s’était en effet rendu dans les locaux de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) afin d’être entendu dans le cadre de l’affaire Mohamed Sanhadji, ancien responsable de la sécurité des Bleus. Les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur les relations personnelles et financières entretenues pendant plusieurs années entre l’ancien policier et l’entourage de Mbappé.

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Au cœur des investigations figurent notamment plusieurs mouvements financiers et services rendus par Mohamed Sanhadji. La justice s’intéresse à un don de 60 300 euros effectué par Mbappé en juin 2023 à partir de ses primes de la Coupe du monde 2022, mais également à un prêt de 120 000 euros sollicité par l’ancien policier en invoquant de prétendues difficultés financières. Sa présence aux côtés du joueur lors d’un voyage familial au Cameroun, en juillet 2023, fait aussi l’objet de vérifications. L’enquête concerne également Fayza Lamari, la mère du Madrilène, entendue vendredi dernier par trois juges d’instruction et placée sous le statut de témoin assisté, sans être mise en examen. Il lui est notamment reproché d’avoir sollicité Sanhadji pour faciliter l’obtention de quatre visas destinés à des proches. L’ancien responsable de la sécurité des Bleus a, lui, été mis en examen le 16 septembre pour corruption, escroquerie et blanchiment. Plusieurs personnalités, dont Franck Ribéry, Jamel Debbouze, Noël Le Graët et Philippe Diallo, ont également été entendues dans cette affaire.