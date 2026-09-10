Royal Antwerp : Marc Overmars quitte son poste pour de graves raisons de santé

Marc Overmars est contraint de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses. Le directeur sportif du Royal Antwerp a annoncé ce mercredi son retrait immédiat et pour une durée indéterminée en raison de son état de santé. Victime d’un infarctus en décembre 2022, le Néerlandais de 53 ans explique avoir atteint ses limites après plusieurs années particulièrement éprouvantes. « Toute la fatigue accumulée au fil des années et le stress intense ont malheureusement atteint leur paroxysme ce week-end passé. Vous savez tous que ma santé n’est pas optimale. Mais maintenant, je ressens très clairement que je ne peux plus supporter cette vie professionnelle effrénée et stressante », a-t-il confié. Ses médecins l’ont également alerté sur les risques encourus s’il poursuivait à ce rythme : « Mon énergie est aujourd’hui complètement épuisée. Si je n’écoute pas mon corps maintenant, mes médecins prédisent que le risque d’une issue défavorable est très élevé. »

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𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

Une décision particulièrement douloureuse pour Overmars, qui occupait ses fonctions à Anvers depuis mars 2022 et discutait encore récemment d’une prolongation de contrat. L’ancien joueur de l’Ajax, du FC Barcelone et d’Arsenal a longuement remercié les dirigeants, salariés et supporters du club belge, devenu selon lui une « deuxième maison » pour sa famille. Il se dit également rassuré par la nouvelle stabilité retrouvée par le Royal Antwerp et prévoit de saluer une dernière fois les supporters à l’occasion du match contre l’Union avant de prendre « un repos complet ». Overmars assure toutefois qu’il continuera à revenir au Bosuil en tant que supporter : « Mon cœur n’est peut-être plus le plus fort, mais il bat aujourd’hui et pour toujours pour ce club. »