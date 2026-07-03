Algérie : Aissa Mandi annonce à son tour sa retraite internationale

Une autre page qui se tourne. Le défenseur algérien Aissa Mandi a annoncé ce vendredi sa retraite internationale, quelques heures après la défaite de l’Algérie et l’élimination face à la Suisse en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (0-2). Emblématique capitaine de la sélection, Mandi était le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale algérienne.

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Il a officialisé sa décision au micro de l’EN TV, marquant ainsi la fin d’une longue carrière en équipe nationale. Aissa Mandi suit ainsi les pas de Riyad Mahrez, qui vient lui aussi d’annoncer sa retraite internationale au micro de beIN Sports. Ces départs symboliques interviennent dans un contexte difficile pour le foot algérine avec des performances largement décriées. Mais il faudra donc tourner la page pour l’équipe nationale.