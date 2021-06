Mercato : le Stade Rennais a deux pistes ambitieuses !

Décevante. C'est probablement le mot qui qualifie le mieux la saison du Stade Rennais, même si les Bretons sont parvenus à arracher une place pour la première édition de la Conference League de l'UEFA. Sixièmes, les Rouge et Noir espèrent faire bien mieux dès la reprise et l'état-major du club pourrait offrir quelques jolis renforts à Bruno Genesio.

Comme l'indique l'Equipe, il s'agit tout d'abord de remplacer Steven Nzonzi, qui ne sera pas acheté et retournera à Rome. L'avenir d'Eduardo Camavinga devrait également s'écrire loin du Roazhon Park, puisque le jeune milieu de terrain tricolore a déjà fait savoir à la direction qu'il compte partir. Deux joueurs sont sur les tablettes des Rennais selon le média.

L'Atlético ne sera pas trop gourmand

Le premier n'est autre que Jens-Lys Cajuste, qui est à l'Euro avec la Suède en ce moment. Nous vous avions déjà révélé l'intérêt rennais pour le joueur de Midtjylland en exclusivité sur Foot Mercato, et voilà qu'il pourrait bien se concrétiser cet été. Mais Florian Maurice veut, en priorité, un joueur d'expérience. Et c'est du côté de Madrid qu'il pourrait l'avoir trouvé, puisque le journal indique que Rennes souhaite enrôler Hector Herrera (31 ans), l'international mexicain de l'Atlético de Madrid.

Il est même la priorité de la direction pour le mercato. Assez important dans la rotation de Diego Simeone, en première partie de saison dernière surtout, il a perdu de l'importance au fur et à mesure que la saison avançait et la direction colchonera ne mettrait pas trop d'obstacles à un départ, surtout que son contrat expire dans un an. Mais le FC Porto, club où il évoluait avant d'arriver en Espagne en 2019, espère aussi pouvoir le recruter. Il y aura de la concurrence donc...