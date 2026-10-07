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Mehdi Seoudi, un nom à retenir du côté de Charleroi

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
seoudi @Maxppp

Récemment diplômé de la prestigieuse licence UEFA Pro, Mehdi Seoudi confirme son ascension dans le paysage du football belge. Le technicien franco-algérien de 40 ans réalise un travail remarquable en tant qu’entraîneur adjoint au RSC Charleroi, apportant sa rigueur tactique, son sens du détail et sa gestion humaine reconnue.

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Fort de cette expérience réussie au plus haut niveau et de son CV intéressant, il est désormais prêt à franchir une nouvelle étape décisive dans sa carrière. Mehdi Seoudi avait, selon nos informations, la possibilité de prendre les rênes en tant qu’entraîneur principal cet été mais n’a pas souhaité sauter les étapes dans le cadre de son évolution. Il se montre à l’écoute de projets ambitieux, en France comme à l’international, pour franchir cette étape providentielle. Pour rappel, Charleroi est actuellement quatrième du championnat belge.

Pub. le - MAJ le
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