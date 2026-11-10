La presse madrilène met déjà Yan Diomandé au niveau de Lamine Yamal

La presse madrilène n’en finit plus d’être sous le charme de Yan Diomande. L’Ivoirien a notamment impressionné lors du déplacement à Mestalla, où il a réussi six dribbles, son troisième meilleur total de la saison et son meilleur à l’extérieur en championnat. Après un début de saison où il a dû s’adapter, l’ex-de Lepizig est devenu une véritable arme pour José Mourinho pour percuter et prendre la profondeur. Toutes compétitions confondues, seul Kylian Mbappé fait légèrement mieux que lui au Real Madrid avec 53 dribbles réussis, contre 52 pour Diomande, alors que le Français a disputé 541 minutes supplémentaires.

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Dans un article consacré à l’ailier ivoirien, AS le place déjà dans la même discussion que Lamine Yamal, la référence mondiale actuelle du dribble en Espagne. Avec 43 dribbles réussis en Liga, le joueur du Real Madrid occupe la deuxième place du classement, derrière le Barcelonais et ses 57 réalisations. Mais Diomande affiche une meilleure moyenne, avec un dribble réussi toutes les 20 minutes, contre 23 pour son rival catalan. De quoi alimenter une comparaison qui prend de plus en plus d’ampleur en Espagne.

La comparaison avec Vinicius Jr inquiète

Cette progression spectaculaire n’est pas passée inaperçue dans le vestiaire madrilène. Sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à évoluer sur les deux ailes séduisent, tout comme son entente avec Kylian Mbappé. Jude Bellingham a également été impressionné par sa qualité de frappe après son magnifique but à Santander. L’ancien joueur de Leipzig s’impose progressivement comme un élément important du collectif madrilène, au point d’avoir déjà disputé davantage de minutes que Vinicius cette saison (892 contre 882).

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La comparaison avec le Brésilien est d’ailleurs un autre enseignement mis en avant par la presse locale. Diomande a déjà évolué huit fois sur chaque aile et affiche des statistiques intéressantes dans les deux rôles. Sur le côté gauche, habituellement occupé par Vinicius, il compte trois buts et une passe décisive, contre un but et une passe décisive à droite. Pour le quotidien madrilène, l’Ivoirien est en train de changer de dimension et s’invite désormais dans la discussion avec les meilleurs dribbleurs du championnat.