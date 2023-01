L’Eintracht prêt à refuser 100 M€ pour Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

L’homme du début de saison. Arrivé libre à l’Eintracht Francfort cet été, Randal Kolo Muani (24 ans) compte 8 buts et 11 offrandes en 23 matches. Mieux, il a été finaliste de la Coupe du Monde avec la France et a été un joker de luxe pour Didier Deschamps. Des performances probantes pour un attaquant qui a déjà tapé dans l’œil de Manchester United et du Bayern Munich. Alors que sa cote monte, l’Eintracht Francfort ne veut pas entendre parler d’un transfert cet hiver et vient de le faire savoir.

Dans une interview pour Sky Germany, le directeur sportif des Adler, Markus Krösche a fait savoir qu’il ne comptait pas laisser partir Randal Kolo Muani et même si un chèque de 100 millions d’euros lui était proposé : «non. Nous avons clairement indiqué que nous ne voulions pas vendre les plus performants. Il n’y a aucune raison à cela. Cela restera ainsi. Oui, c’est comme ça !»

