Dans quel état se trouve le Bayern Munich ?

Kylian Mbappé probablement absent, Lionel Messi incertain, une élimination de la Coupe de France par le rival marseillais, une qualité de jeu en chute libre depuis la fin de la Coupe du Monde, un entraîneur à court d’idées… Le PSG traverse une très mauvaise période, au pire moment, celui d’affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais le club allemand ne vit pas non plus dans le confort ces dernières semaines. Au contraire, il est secoué par de nombreux problèmes.

Neuer et Gnabry font jaser

« En Allemagne, dès que l’extra-sportif prend le pas sur le sportif au Bayern, on évoque le FC Hollywood (surnom donné au Bayern durant les années 90 à cause des nombreuses tensions en interne). Et en ce moment, c’est le FC Hollywood », nous explique Lukas Hörster, journaliste allemand pour Fussball Transfers. « Premièrement, la Coupe du Monde a été un désastre, et plusieurs joueurs sont rentrés blessés ou moralement touchés par la débâcle allemande. Puis Neuer s’est cassé la jambe pendant ses vacances au ski. S’en sont suivies la longue recherche de son remplaçant Yann Sommer, puis la polémique née du limogeage de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic, proche de Neuer ».

Effectivement, ces derniers jours au Bayern, c’est bien Manuel Neuer qui cristallise l’attention malgré son indisponibilité jusqu’à la fin de la saison. L’état-major du club, incarné par Oliver Kahn, a été obligé d’intervenir pour le rappeler à l’ordre. La polémique ne désenfle pas, et l’hypothèse d’un déclassement définitif du gardien (présent au club depuis 2011) prend de l’ampleur. Autre sujet à polémique, l’écart de conduite de Serge Gnabry, coupable d’un détour parisien pour la Fashion Week deux jours avant un match, qui a fortement déplu à la direction bavaroise. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, l’a repris publiquement de volée. Sans oublier que l’état-major bavarois n’a pas apprécié la sortie remarquée de Leroy Sané samedi, quand il a été remplacé contre Bochum (3-0).

Musiala au top, Cancelo bien intégré

Voilà pour les affaires extra-sportives qui polluent le vestiaire autant qu’elles régalent la presse allemande. Sur le terrain, ce n’est pas non plus le grand Bayern. « A la reprise de la Bundesliga, il y a eu trois 1-1 consécutifs, avec des performances étranges, sans fluidité, avec beaucoup d’erreurs techniques, peu d’idées. Même la victoire 4-2 contre Wolfsburg était en trompe-l’œil », expose Lukas Hörster. « On sent un manque de motivation dans certains matches de Bundesliga, la Ligue des Champions revêt une importance capitale, comme pour le PSG, avec la sensation qu’une élimination rendrait la fin de saison inintéressante ».

Le Bayern a malgré tout repris la tête de la Bundesliga (avec un point d’avance sur l’étonnant Union Berlin), et avance avec un poil plus de confiance que le PSG, même si tout n’est pas encore parfait. Notamment le manque de référence au poste d’attaquant. « Le Bayern a joué avec un faux numéro 9 en début de saison, parfois Mané, parfois Gnabry, parfois Müller. Puis à la première crise, Nagelsmann a fait confiance à Choupo-Moting, qui a été efficace. Malgré tout, il n’est pas l’attaquant de classe mondiale auquel le Bayern peut prétendre », explique Hörster.

Le Bayern va mieux mais…

Par contre, si le club bavarois bricole à ce poste, il s’est considérablement renforcé avec l’arrivée inattendue de João Cancelo durant le mercato hivernal. Un mouvement à mettre au crédit d’Hasan Salihamidzic. « Salihamidzic était beaucoup critiqué sur le recrutement, mais cette année, entre De Ligt, Mané et Cancelo en gros renforts, de jeunes talents comme Tel et Gravenberch, et des deals malins comme Sommer et Blind, il a convaincu les supporters. Et Cancelo a été très bon lors de ses deux premiers matches, avec déjà deux passes décisives ».

Le onze de départ du Bayern Munich apparaît aujourd’hui comme bien plus équilibré que celui proposé par le PSG en l’absence de Mbappé, même si l’espoir renaît à ce sujet. Avec une possible composition : Sommer - Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman – Müller. Entre un Musiala étincelant et meilleur joueur du Bayern cette saison, un Coman qui retrouve de l’impact et un Cancelo déjà bien intégré, le club munichois dispose de solides atouts, mais peut rester friable en défense et pénalisé par l’absence d’un véritable buteur.