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Ligue 1

Le PSG rend hommage à Eric Roy

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Luis Enrique et Eric Roy @Maxppp

Le monde du football français est en deuil suite à l’annonce du décès d’Eric Roy, à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas. Les hommages s’enchaînent depuis plusieurs minutes, ce qui en dit long sur l’amour et le respect suscités par le coach français, ancien joueur professionnel notamment du côté de Nice et de Marseille. Après le Stade Brestois, qu’il coachait depuis 3 ans et demi, c’est le PSG qui a rendu hommage à Eric Roy.

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«Le Paris Saint-Germain et son Président adressent ses pensées les plus sincères à la famille et aux proches d’Éric Roy, ainsi qu’à toute la famille du Stade Brestois 29. Éric était une figure respectée et appréciée du football français. Son parcours et le travail exceptionnel qu’il a accompli à Brest laisseront une empreinte durable. Nous partageons votre peine en ce jour de deuil»

Pub. le - MAJ le
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