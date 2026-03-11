Tottenham : Igor Tudor se fait détruire

C’est un début d’aventure londonienne très compliqué pour Igor Tudor. Tottenham a perdu les quatre rencontres disputées avec l’entraîneur croate ; la dernière face à l’Atlético de Madrid hier soir, pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une déroute 5-2, causée par de nombreuses erreurs individuelles en première période, et qui met les Colchoneros dans une situation très favorable pour le match retour.

Six défaites de suite, un record négatif dans l’histoire du club, qui se retrouve avec un pied en dehors de la plus prestigieuse des compétitions européennes et une fin de saison qui risque d’être marquée par une lutte pour le maintien. L’écurie londonienne traverse des moments très délicats et forcément, Igor Tudor prend déjà très cher. Les débriefs d’après-match ont été particulièrement durs. « Tottenham avait de gros problèmes avant l’arrivée de Tudor, c’est évident. Mais en nous basant sur ce qu’on a vu jusqu’ici, il est devenu un autre problème supplémentaire, plutôt que l’homme avec des solutions », a lancé Adam Bate de Sky Sports.

Tudor se fait dézinguer

En plus des mauvais résultats, sa gestion du cas Kinsky, préféré à Vicario d’entrée puis remplacé à la 17e, lui vaut de sacrées critiques. « Le board ne peut pas laisser Tudor là et continuer de prendre des horribles décisions. Quand un joueur fait des erreurs, tu ne peux pas juste te débarrasser de lui. Pour moi c’était une mauvaise décision et elle s’est retournée contre lui. Maintenant ils vont jouer contre Liverpool sans confiance, et ils vont se faire battre », a ainsi lancé l’ancien joueur Paul Merson. « Si tu penses que Kinsky est le choix idéal pour commencer le match, pourquoi l’enlever ? C’est une horrible décision du coach. Va au moins saluer Kinsky et lui dire "c’est ma faute. J’ai fait le mauvais choix". L’ignorer quand il sort, c’est honteux », s’est emporté un autre ancien joueur, Kris Boyd, sur Sky Sports.

Tudor a tenté d’expliquer sa décision face à la presse après la rencontre. « Il se passe des choses difficiles à expliquer. La pelouse était la même pour les deux équipes. C’est vraiment incroyable, cela illustre le moment que l’on vit : on dirait que tout est contre nous (…) C’est vraiment quelque chose de très rare (changer son gardien si tôt, ndlr). En quinze ans de carrière d’entraîneur, je n’ai jamais fait cela. Mais c’était nécessaire pour préserver le joueur, préserver l’équipe. C’est une situation incroyable (…) Je crois que c’était la bonne décision avant le match, dans la période dans laquelle nous sommes. C’est facile de dire après coup que c’était un mauvais choix. Mais "Tonin" (Kinsky) est un très bon gardien, un super gars. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver pour un gardien, et malheureusement elles sont arrivées dans un grand match. Il était désolé. Toute l’équipe le soutient. Moi aussi. Je lui ai parlé. Il comprend la situation, il comprend pourquoi il est sorti. C’est un très bon gardien. Ce n’est jamais la faute d’un seul joueur»

Critiqué, Tudor est plus que jamais en danger. Son avenir semble déjà scellé. « La direction a une grosse décision à prendre. […] Tudor a été choisi parce qu’il avait réussi à changer les choses immédiatement dans d’autres clubs. Mais son arrivée a eu l’effet opposé. Avec en plus, une certaine déconnexion entre les joueurs et le coach. Licencier Tudor si tôt après son arrivée serait un aveu d’erreur de la direction. Les propriétaires demanderaient des grosses explications. Mais garder Tudor pourrait être une plus grosse erreur encore avec son statut de club de Premier League en danger », peut-on lire du côté de la BBC. Paul Robinson, ancien international anglais, s’est aussi exprimé pour le média : « c’est une décision égoïste du coach (Kinsky, NDLR), il sait qu’il ne sera plus là pour longtemps. Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. C’est clairement pour se protéger, et il n’a eu aucune considération pour son jeune gardien ». Autant dire qu’un communiqué officiel des Spurs annonçant le départ de Tudor pourrait bientôt tomber…