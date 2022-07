Toby Alderweireld signe au Royal Antwerp

Après un exil du côté d'Al-Duhail, vice-champion du Qatar la saison passée, le défenseur central Toby Alderweireld fait son retour en Belgique et signe au Royal Antwerp jusqu'en 2025. Il apporte son expérience acquise en Angleterre, où il a disputé 235 rencontres sous le maillot de Tottenham.

«Le Diable Rouge aux 121 sélections a passé avec succès les tests physiques et médicaux aujourd'hui et a signé un contrat pour les trois prochaines saisons. Alderweireld jouera pour les Rouge et Blanc avec le numéro de maillot 23», peut-on lire dans le communiqué.