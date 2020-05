L'agent de Sandro Tonali donne un indice de poids sur sa future destination

Vingt ans dans quatre jours et déjà trois sélections avec la Nazionale de Roberto Mancini. Sandro Tonali est cette saison l'éclaircie dans le ciel gris de Brescia, lanterne rouge de Serie A pour son retour dans l'élite du football italien après huit saisons de purgatoire. Au club depuis ses 12 ans, le milieu défensif a profité du retour sur le devant de la scène du BSFC pour se montrer au grand jour. Résultat, les prétendants sont chaque jour plus nombreux. L'été dernier, le feuilleton Sandro Tonali/Paris Saint-Germain avait déjà fait couler beaucoup d'encre. À seulement 18 ans, le milieu défensif venait de disputer 34 matches de Serie B avec Brescia (3 buts, 7 passes décisives), participant activement à la remontée du club lombard en première division. Le joueur s'était même révélé la saison précédente (2017/2018), emmagasinant 19 rencontres avec le groupe pro, alors qu'il évoluait à mi-temps avec la Primavera (U19).

Assez pour attirer l’œil de Leonardo, tout juste revenu au Paris Saint-Germain et déjà au travail pour tenter de combler les lacunes du club de la capitale. Une offre supérieure à 30 M€ formulée par le PSG avait été repoussée par le président du club italien, Massimo Cellino, qui avait finalement préféré le conserver. Une décision qu'il ne doit aujourd'hui pas regretter, au vu des prestations du joueur. 24 matches, 1 but, 5 passes décisives, il fut l'une des raisons de suivre Brescia cette saison. Le mercato approchant, difficile d'imaginer Sandro Tonali retourner en Serie B, si Brescia, actuellement dernier, devait y retourner. Les clubs sont à l'affût. La liste est très longue. Parmi les prétendants les plus sérieux : Juventus, Inter, Barcelone, Manchester City et PSG, toujours. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l'avocat Beppe Bozzo, qui s'occupe des intérêts du joueur (il est aussi l'agent de Federico Bernardeschi, ndlr) depuis décembre dernier, a répété les mots du président de Brescia concernant l'avenir de son poulain : le joueur choisira où il veut jouer.

«Je n'ai pas encore parlé à Cellino (Massimo Cellino, le président de Brescia, ndlr), mais j'ai lu avec plaisir qu'il veut donner le dernier mot à Sandro,» a-t-il lâché, avant de poursuivre. «Il y a sans aucun doute des perspectives intéressantes pour Sandro. À son âge, peu de gens ont eu cette chance,» a déclaré Bozzo, face à liste de clubs prestigieux intéressés. Mais s'il écoute son agent, Sandro Tonali ne devrait rejoindre ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni la France. «Il vaut mieux que Sandro reste en Italie. Il peut immédiatement s'imposer dans un club de haut niveau et en sélection, ce serait dommage de le perdre,» a-t-il renchéri. De quoi faire doucement grimper les enchères et mettre gentiment la pression sur les clubs transalpins.