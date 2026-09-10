La FFF retire son soutien à Gianni Infantino

Comme évoqué ces derniers jours, la FFF a décidé de retirer son soutien à Gianni Infantino en vue des prochaines élections pour la présidence de la FIFA, prévues en mars 2027. Le projet avorté d’Infantino de céder des parts de la Coupe du monde à des fonds privés contrôlés a été la goutte de trop pour de nombreuses fédérations européennes, dont la 3F, rapporte L’Équipe.

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Ce jeudi lors du comité exécutif de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo a acté ce retrait, comme l’avaient déjà fait une dizaine de nations européennes dont l’Angleterre et l’Italie, alors que d’autres devraient également passer à l’action dans les prochaines semaines. La FFF se range donc du côté de l’UEFA et de son président Alexsander Ceferin, qui espèrent bien se débarrasser du dirigeant suisse. Pour rappel, les prochaines élections pour la présidence de la FIFA se tiendront en mars 2027, lors d’un congrès prévu à Rabat, au Maroc.