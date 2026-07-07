Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi et Lionel Scaloni ont fini en larmes

Le football nous a encore réservé un scénario de folie dans cette Coupe du Monde 2026. Menée 2-0 par l’Egypte à la 80e minute, l’Argentine a su retrouver les ressources nécessaires pour s’imposer au finish, sur le score de 3 buts à 2.

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Lionel Messi was in tears after Argentina completed an incredible comeback 🥹 pic.twitter.com/WVDe5dVWOA — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 7, 2026

Auteur du but égalisateur à 2-2, Lionel Messi a été porté en triomphe à l’issue du match. La Pulga était d’ailleurs très marquée puisqu’elle a fini la rencontre en pleurs. Idem pour son sélectionneur Lionel Scaloni. «Je n’arrive même pas à lever les yeux, désolé, je suis très ému. Quel groupe de joueurs, mon frère ! Je dois y aller, excuse-moi», a-t-il confié avant de quitter l’interview.