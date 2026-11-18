Il est incontestablement un des meilleurs entraîneurs de la planète. Depuis sa fameuse Pep Team du côté du FC Barcelone (2008-2012), pour ses débuts en tant qu’entraîneur dans le monde pro, l’ancien milieu de terrain catalan a enchaîné les titres, avec trois Ligues des Champions au total, et douze championnats, dont six titres de Premier League (et 3 Ligas et 3 Bundesligas). Au-delà du palmarès, c’est surtout la façon dont jouent ses équipes et sa capacité à exploiter le potentiel de ses joueurs qui ont fait de lui un des entraîneurs les mieux cotés de la planète.

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Donc forcément, quand on a appris qu’il allait quitter Manchester City après dix années sur le banc de l’Etihad au terme de la saison dernière, ce fut un petit choc pour tout le monde. Pour les fans cityzens d’abord, qui ont ainsi fait leurs adieux à celui qui a écrit la page la plus glorieuse de l’histoire de leur club. Mais surtout, de nombreux clubs et fédérations à travers la planète ont vu une énorme opportunité à saisir…

Guardiola a une préférence pour les sélections

Si le Catalan avait expliqué ne pas forcément être pressé de retrouver un banc de touche, il a très vite reçu des propositions intéressantes, dont la sélection italienne, qui cherchait un nouveau sélectionneur. Puis, les choses se sont calmées, avant que, ces dernières semaines, de nouvelles offres arrivent sur son bureau. « Nous avons reçu des offres d’Arabie saoudite », a ainsi confirmé son agent Josep Maria Orobitg à Al-Riyadiya dans des propos relayés par Sport, expliquant qu’il s’agit de propositions pour prendre en main la sélection nationale ou des clubs de la Saudi Pro League. Mais elles ont été refusées par le principal concerné, qui veut encore attendre un peu.

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Quelle doit être la prochaine destination de Pep Guardiola ? Devenir sélectionneur des États-Unis Devenir sélectionneur d'un autre pays Tenter une aventure exotique (Saudi Pro League, MLS, Qatar etc) Revenir au Barça Entraîner un gros club européen Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Son nom revient aussi régulièrement sur la table pour prendre les commandes de la sélection nord-américaine, et Mauricio Pochettino s’est même positionné en sa faveur pour qu’il prenne sa relève. Une possibilité qui ne laisserait pas Guardiola insensible selon les médias espagnols. Ces derniers expliquent d’ailleurs que l’entraîneur de 55 ans pense surtout à reprendre une sélection, avec un petit faible pour le Brésil et l’Angleterre. Seul problème : ces bancs sont occupés et ne devraient pas se libérer prochainement. Mais nul doute que s’il décide de vraiment se mettre sur le marché, Guardiola n’aura absolument aucun problème à trouver un club.