CdM 2026 : tous les qualifiés et les éliminés après les matchs de la nuit
La troisième journée de la Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir des moments forts. En début de soirée, le groupe E nous a offert son dénouement. La Côte d’Ivoire et l’Équateur ont rejoint l’Allemagne en seizième de finale tandis que Curaçao a été officiellement éliminé.
Le groupe F vient également de nous livrer ses deux derniers matches avec Japon-Suède et Pays-Bas-Suède. Ainsi, les Pays-Bas, le Japon et la Suède rejoignent le Mexique, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Maroc, les États-Unis, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, l’Équateur, l’Argentine, la France, la Norvège et la Colombie parmi les 18 premiers qualifiés en seizième de finale. La Tchéquie, le Qatar, Haïti, la Turquie, Curaçao, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont déjà éliminés.
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas assurent la première place contre une faible Tunisie, le Japon et la Suède se qualifient !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer