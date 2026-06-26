CdM 2026 : tous les qualifiés et les éliminés après les matchs de la nuit

La troisième journée de la Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir des moments forts. En début de soirée, le groupe E nous a offert son dénouement. La Côte d’Ivoire et l’Équateur ont rejoint l’Allemagne en seizième de finale tandis que Curaçao a été officiellement éliminé.

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Le groupe F vient également de nous livrer ses deux derniers matches avec Japon-Suède et Pays-Bas-Suède. Ainsi, les Pays-Bas, le Japon et la Suède rejoignent le Mexique, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Maroc, les États-Unis, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, l’Équateur, l’Argentine, la France, la Norvège et la Colombie parmi les 18 premiers qualifiés en seizième de finale. La Tchéquie, le Qatar, Haïti, la Turquie, Curaçao, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont déjà éliminés.