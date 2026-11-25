Nuno Mendes a reconnu les difficultés rencontrées par le PSG face à l’AS Roma (2-2), mercredi soir au Parc des Princes. En zone mixte, le latéral portugais a salué le travail tactique de Gian Piero Gasperini et la capacité des Italiens à mettre les Parisiens sous pression. Il estime toutefois que son équipe a su trouver des solutions au cours de la rencontre.

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« On sait qu’il y a des équipes qui vont essayer de jouer comme ça à l’avenir et on sera prêt. On sait déjà ce qu’on doit faire pendant 90 minutes. Ils ont posé beaucoup de problèmes à notre équipe, mais je pense qu’il y a des moments où on a surmonté leur pression. Il y a eu d’autres moments où ils ont bien percé, ont récupéré le ballon. C’était une des équipes les plus compliquées à jouer. On a une manière de jouer, on ne change jamais, ils l’ont bien analysé. Nous aussi, on a bien analysé la Roma, mais ils ont posé beaucoup de problèmes. Il y a des matchs comme ça, on ne peut pas toujours être à notre niveau, mais on essaie quand même », a expliqué le Portugais.