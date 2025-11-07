Christophe Dugarry se paie Kylian Mbappé après sa réponse à Orelsan

La sortie de Kylian Mbappé continue de faire polémique. Après avoir été mentionné par le chanteur normand, Orelsan, dans la chanson La petite voix de son nouvel album, La fuite en avant, l’attaquant du Real Madrid a répondu sincèrement sur X : «t’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant, Orelsan. Ps : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie».

Une sortie que ne fait pas l’unanimité, notamment pour Christophe Dugarry, qui s’en est pris à la réponse de Kylian Mbappé. «Tu es Kylian Mbappé, tu n’as rien d’autre à faire ? C’est inutile, bête et méchant, c’est petit. Est-ce que cela valait le coup de l’afficher et de répondre comme ça ? Qu’il n’accepte pas les critiques, je l’entends, mais la réalité est tout de même là, tout ce qu’il a fait à Caen, il l’a mal fait», a-t-il lâché sur RMC.