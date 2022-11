Affaire Pogba : la mère de Paul Pogba sort du silence

La suite après cette publicité

Outre sa blessure qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde, Paul Pogba a surtout fait parler de lui à cause de l’affaire d’extorsion dont il a été victime. Une affaire qui a conduit la justice à emprisonner son propre frère, Mathias. Silencieuse jusqu’à présent, la mère du champion du monde 2018, Yeo Moriba, a évoqué cette affaire dans un extrait de sa biographie « Et à la fin, on gagne » relayé par RMC Sport.

« On m'a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c'était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé... C'est très difficile d'en parler. » Selon elle, Mathias est tombé dans « un piège, il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s'est sentis trahis. (…) Ce sont de gros, gros requins. »