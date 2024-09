EdF : l’hommage vibrant de Guy Stéphan à Antoine Griezmann

Son annonce a fait l’effet d’une bombe ce lundi. En effet, légende de l’équipe de France, Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale après un Euro 2024 cataclysmique. Malgré cette période moins bien en sélection, beaucoup ont rendu hommage à l’attaquant de l’Atlético de Madrid ce lundi, au bon souvenir de ses nombreuses prouesses avec le maillot frappé du coq. C’est notamment le cas de Guy Stéphan. Au plus près de l’évolution du natif de Mâcon avec les Bleus, l’adjoint de Didier Deschamps s’est fendu d’un vibrant hommage à Grizou auprès de la FFF :

«Antoine m’a envoyé un très beau message. Un message qui m’a beaucoup ému. Je sais que Didier a également été très touché par ce qu’Antoine a pu lui dire ces derniers jours. Si nos chemins se séparent, notre respect réciproque et l’affection que nous nous portons demeurent très forts. Je mesure la chance qui a été la mienne de l’entraîner. C’est une grande fierté. Travailler pendant dix années avec un joueur, surtout d’un tel niveau, c’est rare et cela suppose de solides liens de confiance. Je revois Antoine arriver dans le groupe au printemps 2014, lors du dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Il jouait alors à la Real Sociedad mais son talent assez singulier avait sauté aux yeux de Didier depuis plusieurs mois déjà. Au Brésil, Antoine a apporté sa fraîcheur, son enthousiasme, sa spontanéité. Puis, à partir de l’Euro 2016, il s’est imposé comme notre leader offensif avec l’influence que l’on sait. Ses statistiques sont exceptionnelles mais Didier a raison de dire qu’Antoine, c’était bien plus que cela. Antoine, c’est un talent au service du collectif, un joueur généreux dans l’effort. Sa bonne humeur, son sourire, sa solidarité ont beaucoup compté. Antoine, c’est aussi un guerrier sur le terrain. Un gagneur. Il a participé aux quatre finales que nous avons disputés, entre 2016 et 2022, et il en a gagné deux, la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Et pour atteindre une finale, il faut en gagner, des matches, au préalable. Antoine a fait beaucoup de bien à l’Equipe de France et au football français. C’est un excellent exemple pour la génération appelée à succéder à la sienne.»