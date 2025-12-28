Algérie : Luca Zidane se confie sur sa fierté de jouer la CAN

L’Algérie vise déjà les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Après une entrée en lice réussie face au Soudan (3-0), les Fennecs affrontent ce dimanche le Burkina Faso pour leur deuxième match du groupe. En cas de victoire, les Algériens valideraient leur billet pour le prochain tour. À l’issue de l’entraînement, le gardien Luca Zidane a confié ses impressions dans une vidéo postée par la Fédération algérienne : « On se prépare pour le match contre le Burkina. On a fait un bon entraînement, une bonne séance. Demain, on va faire une dernière séance pour être prêts pour le match. On sait que c’est une bonne équipe. C’est le deuxième match, on a bien commencé la compétition. Il faut aller chercher les trois points. »

Encouragé par son père Zinedine Zidane lors du match contre le Soudan, Luca Zidane a également exprimé sa fierté de participer à la compétition : « C’est une fierté pour moi de pouvoir jouer cette Coupe d’Afrique. On a bien commencé, maintenant il faut se préparer pour gagner contre le Burkina. » Pour l’instant, seules deux équipes, l’Égypte et le Nigeria, ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale après deux matchs.