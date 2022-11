Serie A : Lecce s'offre l'Atalanta, match nul entre Sassuolo et la Roma

Deux matchs de Serie A avaient lieu en ce début de soirée pour le compte de la 14e journée. Il y a d'abord Lecce qui s'est imposé 2-1 contre l'Atalanta et en profite pour prendre un peu d'air au classement. Grâce à deux buts signés Baschirotto (28e) et Di Francesco (30e), le club d'Umtiti, de nouveau blessé, a résisté au retour de la Dea malgré un but de Zapata (40e). Les Lupi sont 17es, quand les Bergamasques occupent le 4e rang.

Dans l'autre rencontre du soir, la Roma est allée chercher un match nul 1-1 sur la pelouse de Sassuolo. La décision s'est faite en fin de match puisque Pinamonti (85) a répondu à l'ouverture du score de Tammy Abraham (80e). Avec ce point glané, la Louve passe devant la Juve et prend la 5e place. Les Neroverdi sont 16es.