Euro 2020 : l'Angleterre rendra hommage à Eriksen avant sa demie contre le Danemark

Dans l'avant-match de la première demi-finale de cet Euro entre l'Angleterre et le Danemark, la sélection anglaise rendra hommage au Danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain face à la Finlande. Le capitaine des Three Lions Harry Kane, son ancien coéquipier à Tottenham offrira un maillot de l'Angleterre floqué Eriksen avec le numéro 10 et signé par l'ensemble de l'équipe à son homologue danois Simon Kjaer. En conférence de presse, le latéral droit anglais Kieran Trippier raconte la manière dont ils ont appris la nouvelle il y a trois semaines.

«Nous étions à l'entraînement, avant le match face à la Croatie. Nous avons vu ça sur les écran. Oui... on est tellement soulagés de le voir en bonne santé. [...] C'est très important qu'il soit avec nous. Il va mieux, il fait des progrès. C'est difficile à dire, car j'ai joué avec lui et j'étais proche de Christian. La chose la plus importante est qu'il s'améliore», a-t-il déclaré avant le match face au Danemark. «Je lui ai envoyé un message. Je ne l'ai pas fait tout de suite, je lui ai envoyé un message via les réseaux sociaux. Ce qu'il a dit est privé. C'est le moment de lui donner de l'intimité, avec sa famille et ses enfants. Nous voulons juste qu'il progresse dans sa guérison».