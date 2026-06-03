Real Madrid : Florentino Pérez annonce la venue de José Mourinho

C’est une annonce qui risque bien de faire pencher la balance en sa faveur. Florentino Pérez a annoncé ce soir, et un peu à la surprise générale, la venue de José Mourinho (63 ans), si le président sortant est bien élu à sa propre succession à la tête du Real Madrid dimanche prochain. Le patron du club part favori de ces élections face à Enrique Riquelme mais le scrutin s’annonce plus serré que prévu, notamment en raison du fiasco sportif de cette dernière saison.

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«Mourinho, une histoire à écrire», publie le compte X de Pérez à travers une vidéo où l’on peut lire : «pendant ce temps, à la télé, ils parlent, parlent et parlent encore», avant de voir le technicien portugais apparaître et dire «oui» au vote de Florentino Pérez. Ce message fait d’autant plus de bruit qu’elle vise directement l’autre candidat. Celui-ci est actuellement en pleine interview sur El Hormiguero, où il doit lui aussi communiquer ses annonces.

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Mourinho viendra si Pérez est élu

Nul doute que la possible venue de José Mourinho, déjà passé par le Real Madrid entre 2010 et 2013, va forcément jouer au moment où les socios glisseront leur bulletin dans l’urne. Son retour sur le banc merengue excite déjà les supporters. Ils le voient comme l’homme à poigne, capable de remettre le club dans le droit chemin, et surtout l’ordre dans le vestiaire du club après des mois de tensions, et même d’une altercation violente entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Ainsi, la première action de Florentino Pérez, s’il est réélu pour un nouveau mandat, sera d’officialiser la signature de José Mourinho comme nouvel entraîneur. Un contrat jusqu’en 2029 l’attend déjà. Son agent Jorge Mendes doit encore peaufiner les derniers détails. Le Real Madrid devra verser 15 M€ à Benfica, soit les indemnités exigées par le club lisboète, avec qui le Special One est toujours lié. Le retour de Mou est plus que jamais dans les tuyaux.