Coupe de France : la folle joie du RC Lens après sa qualification pour sa première finale depuis 1998

Et si c’était la saison du RC Lens ? Mine de rien, au soir du 21 avril, le dauphin du PSG est encore le seul club en France à pouvoir réaliser un doublé Coupe-championnat. 2e de Ligue 1 à un point du leader parisien qu’il retrouvera à Bollaert le 13 mai prochain, il vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en battant finalement Toulouse (4-1) en demi-finale. Rapidement devant au tableau d’affichage grâce à Thauvin sur penalty (9e) et Saint-Maximin (16e), les Sang et Or n’ont pas tremblé après la réduction de l’écart signée Hidalgo (21e).

La suite après cette publicité

Udol (34e) et Thomasson (74e), sur deux services d’Abdulhamid, ont mis fin au suspense pour hisser leur club vers sa première finale de Coupe de France depuis 1998. «Dès l’échauffement, on sentait que c’était un match spécial, analyse Thomasson sur France 2. Les supporters ont fait plus que répondre présent. On avait à cœur de les emmener au Stade de France. C’est fait et avec la manière en plus, même si tout n’a pas été parfait. Ce sont des émotions dont il faut profiter. C’est tellement rare dans une carrière. De voir tous ces supporters au coup de sifflet final sur le terrain, c’est exceptionnel.»

Envahissement du terrain au coup de sifflet final

Le capitaine lensois avait le sourire devant un tel spectacle. Dès le coup de sifflet final, les cordons de sécurité ont sauté pour laisser les supporters envahir la pelouse et célébrer les joueurs. « Hônnetement, j’ai été un peu surpris, s’amuse Thomasson. Je me suis fait surprendre car j’étais au milieu du terrain. Il faut savourer ces moments-là. On est dans une profession où tout est éphémère donc profitons de cette qualification en finale de Coupe de France.» Il faudra retrouver Strasbourg ou Nice, qui s’affrontent demain dans l’autre demi-finale.

La suite après cette publicité

La défaite inquiétante dans le derby contre le LOSC est déjà un lointain souvenir. Lens regarde vers l’avenir, cette fin de saison et ce choc contre le PSG et ce possible premier trophée en Coupe de France après trois finales perdues (1948, 1975 et 1998). Thomasson poursuit. «Il n’y a pas de secret. C’est l’état d’esprit. Chaucun se met au service du collectif. Ce qui nous caractérise, ce sont nos valeurs qui font la réussite de ce club. On représente bien nos supporters. On a hâte d’être le 22 mai au Stade de France.» Et enfin soulever la doyenne des compétitions françaises.