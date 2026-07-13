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Coupe du Monde 2026 : les 18 demi-finalistes toujours bloqués à zéro minute

Par Sasha Nahon
1 min.
N'Golo Kanté @Maxppp

Ils sont encore en course pour remporter la Coupe du Monde, mais n’ont toujours pas foulé la pelouse. À l’approche des demi-finales, 18 joueurs des quatre sélections encore en lice (la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine) n’ont disputé aucune minute depuis le début du tournoi, rapporte Le Parisien. Parmi eux figurent plusieurs noms prestigieux comme N’Golo Kanté, Martín Zubimendi, Kobbie Mainoo ou encore Jordan Henderson. Sans surprise, la majorité sont des gardiens remplaçants, à l’image de David Raya, Gerónimo Rulli, Joan Garcia, Brice Samba, Robin Risser, James Trafford, Dean Henderson et Juan Musso, tous restés sur le banc depuis le début du Mondial.

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Les dix autres joueurs évoluent dans le champ et espèrent encore profiter des deux derniers rendez-vous de la compétition pour faire leurs débuts. Lionel Scaloni est le seul sélectionneur des demi-finalistes à avoir accordé du temps de jeu à tous ses joueurs de champ. Didier Deschamps n’a, lui, toujours pas utilisé N’Golo Kanté ni Lucas Hernandez, tandis que Thomas Tuchel n’a pas fait appel à Trevoh Chalobah, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson ou Ivan Toney. En Espagne, Martín Zubimendi, Álex Grimaldo, Éric Garcia et Víctor Muñoz attendent également leur première apparition dans ce Mondial, avec l’espoir de saisir une ultime opportunité avant la fin du tournoi.

Pub. le - MAJ le
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