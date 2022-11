Coupe du Monde 2022 : l'équipe de France raconte l'incroyable confusion de la fin de match

La suite après cette publicité

La France a fini cette phase de poules à la 1ère place. Celle-ci était déjà acquise à 99,97% (selon les statistiques) après le succès contre le Danemark. C'est peut-être cela qui a joué de manière inconsciente dans l'esprit des Bleus au moment d'affronter la Tunisie. Bougée dans les tous les sens, l'équipe de remplaçants alignée par Didier Deschamps n'a jamais vraiment su réagir. Elle a souffert avant de logiquement encaisser un but de Khazri. C'est finalement l'entrée des habituels titulaires (Mbappé, Griezmann, Rabiot et Dembélé, en plus de Saliba) qui a offert un autre visage.

Les Tricolores ont poussé pour égaliser et pensaient même y parvenir au bout du bout du temps additionnel. Sur un coup-franc repoussé par la défense, l'attaquant armait une frappe du droit qui faisait mouche. Les joueurs de l'équipe de France venaient célébrer leur numéro 7, surtout que l'arbitre néo-zélandais sifflait la fin de match, avant d'être appelé par la VAR. A l'écran, on constate une position de hors-jeu du buteur mais il ne fait pas action de jeu et est surtout remis en position légale par le renvoi du défenseur tunisien. M. Matt Conger décidait finalement de refuser ce but.

Les Bleus n'ont pas compris l'annulation du but

«Je ne sais pas, une position de hors-jeu peut-être. Cela a mis du temps et a calmé notre joie d'être revenus parce qu'on le méritait et que l'on a fait une bonne fin de match», exposait le sélectionneur au micro de TF1 après la rencontre. «C'est dommage. Sur le centre, je suis hors-jeu. Moi je lui ai dit (à l'arbitre) que je n'avais pas l'intention de jouer le ballon sur le centre mais vu que le défenseur se rate, c'est pour ça que je la reprends après. Mais, c'est comme ça», lui succédait Griezmann sur la première chaîne.

«Sur cette fin de match, on pensait avoir égalisé et être récompensé de nos efforts mais malheureusement la VAR vient annuler ce but, malheureusement pour moi et l’équipe, car j’aurais aimé un autre résultat pour la première», regrettait de son côté Axel Disasi, qui fêtait sa première sélection. Le défenseur, comme le faux buteur et leur sélectionneur n'ont sans doute pas vu ce qu'il s'était passé en direct sur TF1. La chaîne a rendu l'antenne pour lancer la publicité avant son magazine d'après-match, alors même que l'arbitre avait la main collée à l'oreille, prêt à vérifier le but... ajoutant de la confusion à la confusion. Les Bleus ont bel et bien perdu.